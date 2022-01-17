Фернандеш хочет зарплату как у самых высокооплачиваемых игроков «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш хочет зарабатывать в клубе ничуть не меньше самых высокооплачиваемых игроков. По текущему соглашению португалец ежегодно получает чуть более 6 миллионов евро в год, тогда как его звёздный соотечественник Криштиану Роналду за это же время получает 30.

В нынешней зарплатной ведомости клуба Фернандеш занимает всего лишь 17-ю строчку. Португалец считает, что это не совсем справедливо, учитывая его вклад в игру команды.

Отметим, что в этом сезоне Бруну Фернандеш провёл за «Манчестер Юнайтед» 19 игр в АПЛ. В этих матчах португалец забил 7 голов и отдал 3 ассиста.