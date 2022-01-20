Рангник похвалил Мактоминея после матча с «Брентфордом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник похвалил своего подопечного Скотта Мактоминея после выездной победы над «Брентфордом». По словам немецкого специалиста, лидерские качества шотландца являются «заразными» для всей команды.

«Скотт Мактоминей провёл примерный матч. Он настоящий лидер и его качества позитивно заражают остальных игроков», – заявил Рангник на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Брентфорд» в матче 23 тура АПЛ со счётом 3:1. За «красных дьяволов» отличились Антони Эланга, Мейсон Гринвуд и Маркус Рэшфорд. За хозяев гол престижа забил Айвен Тоуни.