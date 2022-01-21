Рангник отправляет игрокам «МЮ» видеоанализ после каждого матча – в команде недовольны, что тренер «даёт домашнее задание»

Соглашаясь на приглашение боссов «Манчестер Юнайтед», Ральф Рангник вряд ли предполагал, что ему придется столкнуться с таким количеством проблем. Более того, немецкому специалисту пока не удается донести до подопечных свои методы работы.

Местное издание The Mirror на своих страницах поделилось занимательной информацией, сообщая об очередном недопонимании между тренером и коллективом. Оказывается, Рангник лично отправляет футболистам видеоанализ после каждого матча.

Впрочем, игроки не слишком впечатлены подобным подходом. Согласно источнику, они недовольны, что наставник «дает им домашнее задание», мешая тем самым их семейной жизни. К слову, работа с видеоанализом (разбор индивидуальной позиционной игры) занимает у футболистов около двух часов.