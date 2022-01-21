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Рангник отправляет игрокам «МЮ» видеоанализ после каждого матча – в команде недовольны, что тренер «даёт домашнее задание»

21 Января 2022 • 23:38 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Вест Хэм
1.95 3.80 3.75
Через 17 ч. 47 мин.

Соглашаясь на приглашение боссов «Манчестер Юнайтед», Ральф Рангник вряд ли предполагал, что ему придется столкнуться с таким количеством проблем. Более того, немецкому специалисту пока не удается донести до подопечных свои методы работы.

Местное издание The Mirror на своих страницах поделилось занимательной информацией, сообщая об очередном недопонимании между тренером и коллективом. Оказывается, Рангник лично отправляет футболистам видеоанализ после каждого матча.

Впрочем, игроки не слишком впечатлены подобным подходом. Согласно источнику, они недовольны, что наставник «дает им домашнее задание», мешая тем самым их семейной жизни. К слову, работа с видеоанализом (разбор индивидуальной позиционной игры) занимает у футболистов около двух часов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВЕСТ ХЭМ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
21 Января 2022 в 23:48
Все кто не справляется с домашним заданием - остаётся на второй год... И гелевого это тоже касается... А-ха-ха-ха...
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