«МЮ» следующим летом хочет приобрести полузащитника «Астон Виллы»

«Манчестер Юнайтед» всерьёз нацелился на полузащитника «Астон Виллы» Джона Макгинна. Шотландский футболист уже давно находится на радаре у «красных дьяволов», однако до официального предложения дело пока не доходило.

По сообщениям The Telegraph, в зимнее трансферное окно «Астон Вилла» не захочет отпускать одного из своих лидеров посреди сезона, поэтому «Манчестер Юнайтед» надеется приобрести Макгинна следующим летом.

В этом сезоне Макгинн провёл за «Астон Виллу» 17 матчей в АПЛ, в которых сумел отличиться тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Этот сезон стал для шотландца уже четвёртым в составе «Астон Виллы».