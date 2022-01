Рэшфорд установил новый рекорд АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд принес своей команде победу в противостоянии с «Вест Хэмом», поразив ворота соперника уже в компенсированное время матча.

Для Рэшфорда это был уже четвертый победный гол в АПЛ, забитый в компенсированное время - и это рекорд клуба, так как у остальных игроков подобный показатель составляет в лучшем случае два гола.

Более того, показатель Рэшфорда является абсолютным рекордом всей лиги - за всю историю существования АПЛ с 1992 года никто не приносил своей команде победу целых четыре раза голом в компенсированное время. Лишь Рэшфорд.

4 - Marcus Rashford has scored a 90th-minute winning goal for the fourth time in the Premier League, at least twice as many as any other Man Utd player. In fact, no player has ever scored more such winners in the competition's history. Mentality. pic.twitter.com/OVbt1CJF9t