Мойес рассказал, как «Вест Хэм» собирается обыгрывать «Манчестер Юнайтед»

Завтра, 22 января, «Вест Хэму» предстоит сразиться на выезде с «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес поделился ожиданиями от матча, ответив на вопросы журналистов на пресс-конференции.

«Мы уже заготовили несколько тактических моментов, например, стандартные положения. Что-то масштабно менять в нашей игре точно не будем. Воспоминания об «Олд Траффорд»? Я рад, что у меня была возможность когда-то возглавлять «МЮ». Жаль, что не удалось продемонстрировать там хорошие результаты. Если Вас оттуда увольняют, то это обсуждает весь мир», - цитирует Мойеса официальный сайт клуба.