Рангник прокомментировал слухи о переходе Лингарда в «Ньюкасл»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал слухи о переходе полузащитника Джесси Лингарда в «Ньюкасл». По словам немца, он не занимается трансферными делами, поэтому вопрос нужно уточнять у руководства.

«Он действительно хороший игрок. Это нормально, что «Ньюкасл» проявляет к нему интерес, но я не тот, кто занимается трансферными делами. Вопрос заключается в том, хочет ли Джесси уйти. Я бы не расстроился, если он решит остаться», – цитирует Рангника Фабрицио Романо.

Вторую половину прошлого сезона Лингард провёл в аренде в лондонском «Вест Хэме». «Ньюкасл» проявляет интерес к игроку с лета 2021 года.