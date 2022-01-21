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Рангник прокомментировал слухи о переходе Лингарда в «Ньюкасл»

21 Января 2022 • 17:41 Комментировать
Лидс
...
Ньюкасл
Через 22 ч. 57 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал слухи о переходе полузащитника Джесси Лингарда в «Ньюкасл». По словам немца, он не занимается трансферными делами, поэтому вопрос нужно уточнять у руководства.

«Он действительно хороший игрок. Это нормально, что «Ньюкасл» проявляет к нему интерес, но я не тот, кто занимается трансферными делами. Вопрос заключается в том, хочет ли Джесси уйти. Я бы не расстроился, если он решит остаться», – цитирует Рангника Фабрицио Романо.

Вторую половину прошлого сезона Лингард провёл в аренде в лондонском «Вест Хэме». «Ньюкасл» проявляет интерес к игроку с лета 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Джесси Лингард
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