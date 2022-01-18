Хау просит больше трансферов у «Ньюкасла»

Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау просит у руководства клуба больше трансферов для того, чтобы избежать вылета в этом сезоне. Ранее «сороки» уже приобрели Кирана Триппьера из мадридского «Атлетико» и Криса Вуда из «Бёрнли». Оба трансфера в совокупности обошлись клубу более чем в 40 миллионов евро.

По информации 90min, Хау просит у руководства клуба приобрести ещё одного форварда. На радаре у «сорок» находится 19-летний нападающий «Реймса» Юго Экитике, которого сравнивают со звёздным Киллианом Мбаппе. По сообщениям источника, французский клуб будет требовать за своего игрока более 30 миллионов евро.

Напомним, что Хау возглавил «Ньюкасл» осенью 2021 года. Англичанин заменил на этом посту Стива Брюса, который был уволен новыми владельцами из Саудовской Аравии.