Ван де Бек не захотел уходить в «Ньюкасл»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек не захотел в нынешнем сезоне менять клубную прописку.

«Манчестер Юнайтед» был готов отдать своего 24-летнего футболиста до конца сезона в «Ньюкасл», но сам ван де Бек отказался от такого перехода. Донни смутило слишком низкое положение команды в турнирной таблицы и тот факт, что сейчас «сороки» активно перестраиваются, сообщает The Telegraph.

Напомним, что ранее Донни ван де Бек сменил своего агента, чтобы было больше шансов найти новую команду.

Донни ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» в сентябре 2020 года из «Аякса» за 39 миллионов евро, но так и не стал игроком основного состава.

В нынешнем сезоне голландский центральный полузащитник провёл за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 14 матчей и забил один гол.