Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван де Бек не захотел уходить в «Ньюкасл»

17 Января 2022 • 02:18 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
5.10 3.60 1.75
19.01 23:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек не захотел в нынешнем сезоне менять клубную прописку.

«Манчестер Юнайтед» был готов отдать своего 24-летнего футболиста до конца сезона в «Ньюкасл», но сам ван де Бек отказался от такого перехода. Донни смутило слишком низкое положение команды в турнирной таблицы и тот факт, что сейчас «сороки» активно перестраиваются, сообщает The Telegraph.

Напомним, что ранее Донни ван де Бек сменил своего агента, чтобы было больше шансов найти новую команду.

Донни ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» в сентябре 2020 года из «Аякса» за 39 миллионов евро, но так и не стал игроком основного состава.

В нынешнем сезоне голландский центральный полузащитник провёл за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 14 матчей и забил один гол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Января
02:31 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» заинтересовался футболистом из Чемпионшипа
02:18 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек не захотел уходить в «Ньюкасл»
00:38 · Англия. Премьер-лига
Мартинес - наиболее вероятный кандидат в тренеры «Эвертона»
00:31 · Англия. Премьер-лига
Роджерс предупредил Тилеманса
00:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» связался с «РБ Лейпциг» по поводу трансфера Хайдара слухи
16 Января
23:38 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» и «Челси» поборются за защитника «Аякса» слухи
23:01 · Англия. Премьер-лига
«Финансовая ситуация и травмы повлияли на результаты»: Бенитес прокомментировал своё увольнение 1
22:21 · Англия. Премьер-лига
Беллингхем – приоритетная цель «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно слухи
22:09 · Англия. Премьер-лига
Мойес пожаловался на руководство АПЛ после матча с «Лидсом»
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» рискует потерять Араухо – к нему проявляют интерес клубы АПЛ
21:23 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» должен быть топ-клубом»: Рой Кин поддержал высказывания Роналду 1
20:38 · Англия. Премьер-лига
Моуринью отказался покидать «Рому» ради «Эвертона» слухи
20:08 · Англия. Премьер-лига
Руни пока сомневается в переходе в «Эвертон», Поттер и Лэмпард – среди остальных претендентов слухи
19:55 · Англия. Премьер-лига
Тухель нашёл нового левого защитника в «ПСЖ» слухи
19:20 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Если честно, играть против «Брентфорда» было очень неудобно»
Все новости
Рекомендуем