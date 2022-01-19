Сапата из «Аталанты» может перебраться в «Ньюкасл»

«Ньюкасл» - один из самых активных на трансферном рынке клубов английской Премьер-лиги, и сейчас появилась информация, что «сороки» претендуют на нападающего Дувана Сапату из «Аталанты». В текущем сезоне 30-летний Сапата весьма результативен - он забил уже девять голов, а также четыре раза успешно ассистировал партнерам по команде.

Сумма, которую «Ньюкасл» готов выложить - 30 миллионов евро. При этом сам Сапата будет получать в своей возможно новой команде пять миллионов евро ежегодно, уточняет итальянский репортер Николо Скира. Текущее соглашение Сапаты с «Аталантой» рассчитано до конца 2023 года.