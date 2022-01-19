«Ньюкасл» сделал запрос по Лингарду

Английский «Ньюкасл» сделал запрос в «Манчестер Юнайтед» по доступности полузащитника Джесси Лингарда. «Сороки» уже интересовались англичанином осенью, однако до официальных предложений дело пока не доходило.

По сообщениям Sky Sports, Лингард, чей контракт с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона, вполне может оказаться в «Ньюкасле» уже этой зимой.

Отметим, что ранее Лингард провёл вторую половину сезона 2020/21 в лондонском «Вест Хэме», где показывал отличную результативность. Что касается «Ньюкасла», то Лингард может стать для них третьим трансфером этой зимой после приобретений Криса Вуда и Кирана Триппьера.