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«Ньюкасл» сделал запрос по Лингарду

19 Января 2022 • 16:33 Комментировать
Лидс
...
Ньюкасл
22.01 18:00

Английский «Ньюкасл» сделал запрос в «Манчестер Юнайтед» по доступности полузащитника Джесси Лингарда. «Сороки» уже интересовались англичанином осенью, однако до официальных предложений дело пока не доходило.

По сообщениям Sky Sports, Лингард, чей контракт с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона, вполне может оказаться в «Ньюкасле» уже этой зимой.

Отметим, что ранее Лингард провёл вторую половину сезона 2020/21 в лондонском «Вест Хэме», где показывал отличную результативность. Что касается «Ньюкасла», то Лингард может стать для них третьим трансфером этой зимой после приобретений Криса Вуда и Кирана Триппьера.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Джесси Лингард
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