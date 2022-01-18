Плеа может перейти в «Ньюкасл»

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа попал в сферу интересов английского «Ньюкасла». Как сообщает французское L`Equipe, «сороки» могут приобрести форварда уже этой зимой, но если сделка не состоится, то клуб может вернуться к кандидатуре Плеа ближайшим летом.

Контракт Плеа с «Боруссией» истекает летом 2023 года. Это значит, что начиная с июня он будет доступен на рынке по значительно сниженной цене. «Ньюкасл» сейчас как раз находится в поисках нападающего. Ранее «сороки» уже приобрели на эту позицию Криса Вуда из «Бёрнли» за 30 миллионов евро.

В этом сезоне Плеа провёл 18 матчей в Бундеслиге, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.