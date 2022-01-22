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«Ньюкасл» победил впервые с 4 декабря, забив один мяч «Лидсу»

22 Января 2022 • 20:01 Комментировать
Лидс
0:1
Ньюкасл
окончен

В матче 23-го тура АПЛ «Лидс» играл против ещё недавно соседа по таблице, «Ньюкасла». Расклад сил на поле был примерно равным, разве что коллектив Марсело Бьелсы гораздо чаще контролировал мяч на поле. Что касается голевых моментов, решающим стал эпизод на 75-й минуте, когда Джонджо Шелви со штрафного отправил мяч в дальний угол ворот.

Победа (1:0) стала для «Ньюкасла» первой за полтора месяца и позволила «сорокам» подняться на 18-е место.

Протокол игры  
Лидс 0:1Ньюкасл
  75'Шелви Джонджо (0:1)
Мелье ИлланЭйлинг ЛюкЛьоренте Диего   74'Стрёйк ПаскальДаллас Стюарт   67'Кох РобинРафинья ДиасКлих Матеуш  80' (Гелхардт Джо (  80') Морено Родриго   85'Харрисон ДжекДжеймс Дэниэл   57'  71' (Робертс Тайлер (  71')
Запасные: Клаессон КристофферФур-Хьельде ЛеоМаккаррон ЛиэмМаккинстри СтюартМур КрисБейт ЛьюисКенне Ноан
Дубравка МартинТриппьер КиранЛасcеллс Джамал  68' (Кларк Киран (  68') Шёр ФабианДамметт Пол   62'  63' (Манкильо Хави (  63') Уиллок ДжоШелви ДжонджоЖоэлинтон  42' (Лонгстафф Шон (  42') Фрейзер РайанСен-Максимен Аллан   57'Вуд Крис
Запасные: Мёрфи ДжейкобЛьюис ДжамалХендрик ДжеффГейл ДуайтАльмирон МигельДарлоу Карл
22 января. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

 

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окончен Эвертон 0:1 Астон Вилла 2.80 3.30 2.60
окончен Лидс 0:1 Ньюкасл
Идет 80 минута Брентфорд 1:2 Вулверхэмптон 3.05 3.00 2.55
окончен Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм 1.92 3.80 3.80
22.01  20:30 Саутгемптон ... Манчестер Сити 9.60 6.20 1.29
23.01  17:00 Кристал Пэлас ... Ливерпуль 5.40 4.30 1.60
23.01  17:00 Лестер ... Брайтон 2.60 3.40 2.80
23.01  17:00 Арсенал ... Бёрнли 1.37 5.20 8.80
23.01  19:30 Челси ... Тоттенхэм 1.71 3.95 5.00
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