«Ньюкасл» победил впервые с 4 декабря, забив один мяч «Лидсу»

В матче 23-го тура АПЛ «Лидс» играл против ещё недавно соседа по таблице, «Ньюкасла». Расклад сил на поле был примерно равным, разве что коллектив Марсело Бьелсы гораздо чаще контролировал мяч на поле. Что касается голевых моментов, решающим стал эпизод на 75-й минуте, когда Джонджо Шелви со штрафного отправил мяч в дальний угол ворот.

Победа (1:0) стала для «Ньюкасла» первой за полтора месяца и позволила «сорокам» подняться на 18-е место.