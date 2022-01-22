«Ньюкасл» победил впервые с 4 декабря, забив один мяч «Лидсу»

В матче 23-го тура АПЛ «Лидс» играл против ещё недавно соседа по таблице, «Ньюкасла». Расклад сил на поле был примерно равным, разве что коллектив Марсело Бьелсы гораздо чаще контролировал мяч на поле. Что касается голевых моментов, решающим стал эпизод на 75-й минуте, когда Джонджо Шелви со штрафного отправил мяч в дальний угол ворот.
Победа (1:0) стала для «Ньюкасла» первой за полтора месяца и позволила «сорокам» подняться на 18-е место.
Протокол игры
|75'Шелви Джонджо (0:1)
Мелье Иллан•Эйлинг Люк•Льоренте Диего • 74'Стрёйк Паскаль•Даллас Стюарт • 67'Кох Робин•Рафинья Диас•Клих Матеуш 80' (Гелхардт Джо ( 80') •Морено Родриго • 85'Харрисон Джек•Джеймс Дэниэл 57' 71' (Робертс Тайлер ( 71')
Дубравка Мартин•Триппьер Киран•Ласcеллс Джамал 68' (Кларк Киран ( 68') •Шёр Фабиан•Дамметт Пол 62' 63' (Манкильо Хави ( 63') •Уиллок Джо•Шелви Джонджо•Жоэлинтон 42' (Лонгстафф Шон ( 42') •Фрейзер Райан•Сен-Максимен Аллан • 57'Вуд Крис
22 января. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).
Бан пользователя