На днях появилась информация, что «Ньюкасл» обратился к «Аталанте» с официальным предложением по трансферу нападающего Дувана Сапаты. «Сороки» предлагали итальянцам пять миллионов евро за полугодичную аренду, пытаясь включить в сделку опцию о праве выкупа за 18 миллионов, на что получили отказ.

Клуб из Бергамо в свою очередь потребовал в общей сложности 40 миллионов евро и хотел бы, чтобы выкуп футболиста был обязателен. По информации Corriere Bergamo, в «Ньюкасле» согласны на подобные условия, но при этом попытаются еще немного поторговаться.

Согласно источнику, второй запрос будет отправлен в «Аталанту» уже в ближайшие дни. В текущем сезоне на счету колумбийца 13 голевых действий.