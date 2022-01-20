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«Ньюкасл» готовит второе предложение по Сапате – английский клуб готов удовлетворить требования «Аталанты» слухи

20 Января 2022 • 21:09 Комментировать
Лидс
...
Ньюкасл
22.01 18:00

На днях появилась информация, что «Ньюкасл» обратился к «Аталанте» с официальным предложением по трансферу нападающего Дувана Сапаты. «Сороки» предлагали итальянцам пять миллионов евро за полугодичную аренду, пытаясь включить в сделку опцию о праве выкупа за 18 миллионов, на что получили отказ.

Клуб из Бергамо в свою очередь потребовал в общей сложности 40 миллионов евро и хотел бы, чтобы выкуп футболиста был обязателен. По информации Corriere Bergamo, в «Ньюкасле» согласны на подобные условия, но при этом попытаются еще немного поторговаться.

Согласно источнику, второй запрос будет отправлен в «Аталанту» уже в ближайшие дни. В текущем сезоне на счету колумбийца 13 голевых действий.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Аталанта Дуван Сапата
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