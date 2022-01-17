Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генеральный директор «Аталанты»: «Госенс не перейдёт в «Ньюкасл»

17 Января 2022 • 14:55 Комментировать
Лидс
...
Ньюкасл
22.01 18:00

Генеральный директор итальянской «Аталанты» Пьерпаоло Марино ясно дал понять, что немецкий защитник Робин Госенс не покинет команду в это трансферное окно. Также итальянский журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере» добавил, что «Аталанта» не хочет продавать футболиста этой зимой.

«Каждый день мы читаем новости о переходе какого-то игрока «Аталанты» в «Ньюкасл». Это похоже на лотерею. Мы ждем возвращения Госенса после травмы», – цитирует Марино итальянская пресса.

Отметим, что в этом сезоне Госенс провёл в Серии А за «Аталанту» 6 матчей, в которых отличился одним забитым мячом. Большую часть текущей кампании футболист пропустил из-за травмы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Аталанта Робин Госенс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЛИДС НЬЮКАСЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Января
15:19 · Россия. Премьер-лига
В «Венеции» назвали «чушью» слухи об интересе к Сулейманову
14:55 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Аталанты»: «Госенс не перейдёт в «Ньюкасл»
14:51 · Россия. Премьер-лига
​«Иметь дело с русскими не бывает легко»: В Италии сообщили новую информацию о будущем Азмуна
14:14 · Россия. Премьер-лига
​Названа причина, по которой Черевченко вернулся в «Химки» спустя три недели
13:58 · Россия. Премьер-лига
Фетисов поддержал предложение о запрете легионеров в РПЛ
13:23 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» усилится полузащитником «Спартака»
12:48 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» назвал соперников на тренировочном сборе в ОАЭ
12:39 · Россия. Премьер-лига
Де Вильена переезжает из Краснодара в Барселону
12:31 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» назвал состав на первый зимний сбор
12:21 · Россия. Премьер-лига
Кубок Легенд перенесён, названа новая дата турнира
12:15 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» проведёт спарринг со сборной вооружённых сил Катара
11:43 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» подписала экс-голкипера БАТЭ официально
11:36 · Россия. Премьер-лига
Артём Ребров рассказал, как расплакался в туалете после завершения карьеры
11:17 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» рассказали, чего ждут от Жиркова и Мамаева
10:44 · Россия. Премьер-лига
Агент Тиля: «Возвращение Гуса в «Спартак» зимой невозможно»
Все новости
Рекомендуем