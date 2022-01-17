Генеральный директор «Аталанты»: «Госенс не перейдёт в «Ньюкасл»

Генеральный директор итальянской «Аталанты» Пьерпаоло Марино ясно дал понять, что немецкий защитник Робин Госенс не покинет команду в это трансферное окно. Также итальянский журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере» добавил, что «Аталанта» не хочет продавать футболиста этой зимой.

«Каждый день мы читаем новости о переходе какого-то игрока «Аталанты» в «Ньюкасл». Это похоже на лотерею. Мы ждем возвращения Госенса после травмы», – цитирует Марино итальянская пресса.

Отметим, что в этом сезоне Госенс провёл в Серии А за «Аталанту» 6 матчей, в которых отличился одним забитым мячом. Большую часть текущей кампании футболист пропустил из-за травмы.