Клубы из АПЛ и Серии А составят конкуренцию «Ньюкаслу» в борьбе за Карлоса

Английский «Ньюкасл» может столкнуться с серьёзной конкуренцией в борьбе за защитника «Севильи» Диего Карлоса. По сообщениям Sky Sports, в услугах футболиста также заинтересованы неназванные клубы из Англии и Италии.

Отметим, ранее появлялись сообщения о том, что «Ньюкасл» согласовал с Карлосом условия личного контракта. Однако «Севилью» не устраивают 35 миллионов евро, которые «сороки» предлагают за игрока. Sky Sports сообщает, что неназванный английский клуб готов повторить предложение «Ньюкасла», тогда как команда из Италии предлагает меньше.

В этом сезоне Диего Карлос провёл 19 матчей за «Севилью» в Ла Лиге. В этих поединках бразильский защитник отметился двумя забитыми голами.