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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» нацелился на бывшего игрока «ПСЖ»

20 Января 2022 • 14:33 Комментировать
Байер Л
...
Аугсбург
1.43 4.40 7.90
22.01 17:30

Английский «Ньюкасл» нацелился на приобретение левого защитника леверкузенского «Байера» Митчела Баккера. По сообщениям The Sun, «сороки» активно ведут переговоры с немецким клубом и попытаются закрыть сделку в ближайшее время.

Напомним, что Баккер оказался в леверкузенском «Байере» всего полгода назад, когда немецкий клуб заплатил за него «ПСЖ» около 10 миллионов евро. В прошлом сезоне футболист провёл 40 матчей за парижан во всех турнирах, однако по прибытию в клуб Нуну Мендеша был вынужден покинуть команду. Ранее Баккер также выступал за амстердамский «Аякс».

В этом сезоне 21-летний Баккер провёл 12 матчей в Бундеслиге, где отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Ньюкасл Митчел Баккер
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