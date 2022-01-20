«Ньюкасл» нацелился на бывшего игрока «ПСЖ»

Английский «Ньюкасл» нацелился на приобретение левого защитника леверкузенского «Байера» Митчела Баккера. По сообщениям The Sun, «сороки» активно ведут переговоры с немецким клубом и попытаются закрыть сделку в ближайшее время.

Напомним, что Баккер оказался в леверкузенском «Байере» всего полгода назад, когда немецкий клуб заплатил за него «ПСЖ» около 10 миллионов евро. В прошлом сезоне футболист провёл 40 матчей за парижан во всех турнирах, однако по прибытию в клуб Нуну Мендеша был вынужден покинуть команду. Ранее Баккер также выступал за амстердамский «Аякс».

В этом сезоне 21-летний Баккер провёл 12 матчей в Бундеслиге, где отметился двумя результативными передачами.