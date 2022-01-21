«Лейпциг» может быть вынужден продать Айдара в «МЮ»

«Лейпциг» всерьёз рассматривает вариант с продажей малийского полузащитника Амаду Айдара в «Манчестер Юнайтед». По сообщениям The Sun, в 2023 году в контракте футболиста активируется сумма выкупа в размере 37 миллионов евро, тогда как этой зимой у «Лейпцига» есть соблазн продать игрока подороже.

Как говорит источник, в случае, если Айдара всё же будет куплен «Манчестер Юнайтед», футболист останется до конца сезона в «Лейпциге», так как клуб не хотел бы расставаться с одним из ключевых игроков посреди сезона.

На данный момент Айдара выступает за сборную Мали на Кубке Африки. В этом сезоне на его счету два гола в 13 матчах чемпионата Германии.