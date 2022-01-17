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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Марсьяль не заинтересован в аренде в клубы АПЛ

17 Января 2022 • 16:35 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вест Хэм
1.90 3.80 3.80
22.01 18:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль выразил нежелание переходить в аренду в один из клубов АПЛ. Как сообщает Фабрицио Романо, в приглашении футболиста заинтересованы два английских клуба – «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

Главными претендентами на француза остаются «Ювентус», «Барселона» и «Севилья». Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» будет требовать у всех заинтересованных клубов полное покрытие зарплаты Марсьяля. Также «красные дьяволы» хотят получить в качестве арендной платы около 7 миллионов евро.

Отметим, что в этом сезоне Марсьяль провёл 7 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, где смог лишь отличиться лишь единожды.

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВЕСТ ХЭМ
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