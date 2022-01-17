Марсьяль не заинтересован в аренде в клубы АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль выразил нежелание переходить в аренду в один из клубов АПЛ. Как сообщает Фабрицио Романо, в приглашении футболиста заинтересованы два английских клуба – «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

Главными претендентами на француза остаются «Ювентус», «Барселона» и «Севилья». Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» будет требовать у всех заинтересованных клубов полное покрытие зарплаты Марсьяля. Также «красные дьяволы» хотят получить в качестве арендной платы около 7 миллионов евро.

Отметим, что в этом сезоне Марсьяль провёл 7 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, где смог лишь отличиться лишь единожды.