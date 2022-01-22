​Роналду в 2022 году не сделал ни одного результативного действия

Для Криштиану Роналду 2022 календарный год начался не лучшим образом. Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» в январе принял участие в трёх играх Премьер-лиги. Ни в одном из них Роналду не отмечался результативным действием в виде гола или голевой передачи на партнёра.

В последний раз Роналду принимал непосредственное участие в голах «красных дьяволов» ещё 30 декабря, когда «Манчестер Юнайтед» с результатом 3:1 обыграл на своём поле «Бёрнли». Тогда звёздный нападающий отметился голом и ассистом.

Напомним, что в субботу «МЮ» обыграл «Вест Хэм» за счёт гола Маркуса Рэшфорда в добавленное ко второму тайму время.