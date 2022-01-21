За каждую неделю в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду зарабатывает 480 тысяч фунтов. Впрочем, оклад звёздного португальца может снизиться. Об этом пишет The Sun со ссылкой на The Athletic.

По данным источника, в случае непопадания «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов на следующий сезон зарплата Роналду может снизиться на 25% - до 360 тысяч фунтов в неделю. При этом отмечается, что иногда «красные дьяволы» заключают несколько иные типы договоров с некоторыми футболистами, поэтому не исключено, что понижение в заработке обойдёт Криштиану.

Ранее в СМИ проскакивала информация о том, что Криштиану Роналду вообще может уйти из «Манчестер Юнайтед», если команда не завоюет билет в Лигу чемпионов.