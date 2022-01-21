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«Севилья» готова предпринять вторую попытку арендовать Марсьяля слухи

21 Января 2022 • 21:11 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вест Хэм
1.90 3.80 3.85
Через 19 ч. 26 мин.

«Севилья» в начале января проявляла предметный интерес к форварду «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялю. Андалусийцы даже обратились с официальным предложением, но получили отказ, не сумев урегулировать все детали сделки.

По информации Foot Mercato, испанский клуб готов вновь активизироваться и сделать второй запрос по футболисту, чтобы не позволить «Ювентусу» выиграть конкуренцию. Правда, пока неизвестно, будет ли «Севилья» соглашаться на требования манкунианцев, или же продолжит торги.

Уточним, что камнем преткновения ранее стала зарплата Марсьяля – «МЮ» хочет, чтобы новая команда француза полностью покрывала расходы на оклад игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВЕСТ ХЭМ
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