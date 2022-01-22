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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рэшфорд вырвал для «МЮ» победу над «Вест Хэмом»

22 Января 2022 • 19:56 Комментировать (4)
Манчестер Юнайтед
1:0
Вест Хэм
окончен

В матче 23-го туре Премьер-лиги играли претенденты на еврокубковые места, «МЮ» и «Вест Хэм». Встреча прошла под противным зимним дождем и не изобиловала опасными моментами. За основных 90 минут соперники смогли пробить в створ лишь по два раза.

В первом тайме по шансу упустили Деклан Райс и Криштиану Роналду. После перерыва чудо-удар Фреда парировал голкипер, а Рафаэль Варан головой все же пробил мимо. В самой концовке Томаш Соучек очень опасно сбросил мяч, но партнеры не поддержали, Роналду не смог переиграть вратаря, а Давид де Хеа справился с коварным рикошетом.

«Сухая» ничья на мокром «Олд Траффорд» была отменена в компенсированное время, Маркус Рэшфорд получил мяч на грани офсайда и поверг публику в экстаз метким ударом.

1:0, «МЮ» выбил соперника с четвертого места.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 1:0Вест Хэм
Де Хеа ДавидДалот ДиогуВаран РафаэльМагуайр Гарри   56'Теллес АлексМактоминай СкоттФред Сантос  82' (Марсьяль Антони (  82') Гринвуд Мэйсон  82' (Кавани Эдинсон (  82') Фернандеш БрунуЭланга Энтони  62' (Рэшфорд Маркус (  62') Роналду Криштиану
Запасные: Мата ХуанВан де Бек ДонниМатич НеманьяЛингард ДжессиДжонс ФилХендерсон Дин
Ареола АльфонсЦоуфал Владимир  70' (Фредерикс Райан (  70') Доусон КрэйгЗума КуртКрессуэлл АронРайс Деклан   63'Соучек ТомашБоуэн ДжарродЛансини МануэльФорнальс ПаблоАнтонио Майкл
Запасные: Джонсон БенМасуаку АртурНоубл МаркКрал АлексВлашич НиколаДиоп ИссаЯрмоленко АндрейРэндолф Даррен
22 января. Стадион "Олд Траффорд".

 

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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
22 Января 2022 в 20:09
Победа яркая но с горьким послевкусием, почему-то ВАР и судья не пересмотрели в момент с голом там попахивало офф-сайдом...
snk6565
22 Января 2022 в 20:13
Судя по интершуму...момент ВАР таки смотрел, потому как стадион отреагировал через пару-ьройку минут после празднования гола...скорее всего на табло была надпись "работает ВАР"))))
Den Ivanuk
22 Января 2022 в 20:08
Кто там хейтил молодежь ? Она как раз и тащит МЮ, а CR7 пока всего 3 гола забил за последние 15 матчей премьер-лиги и его постоянно выпускают в основе. Где логика, хз короче. Может реально боятся его потерять до лета, там будет коммерческий турнир, в котором билетов продать c CR7 в составе можно гораздо больше.
Underdog !
22 Января 2022 в 20:05
Какое же всё-таки дно нынешний МЮ. И это с таким подбором игроков
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окончен Эвертон 0:1 Астон Вилла 2.80 3.30 2.60
окончен Лидс 0:1 Ньюкасл
Идет 80 минута Брентфорд 1:2 Вулверхэмптон 3.05 3.00 2.55
окончен Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм 1.92 3.80 3.80
22.01  20:30 Саутгемптон ... Манчестер Сити 9.60 6.20 1.29
23.01  17:00 Кристал Пэлас ... Ливерпуль 5.40 4.30 1.60
23.01  17:00 Лестер ... Брайтон 2.60 3.40 2.80
23.01  17:00 Арсенал ... Бёрнли 1.37 5.20 8.80
23.01  19:30 Челси ... Тоттенхэм 1.71 3.95 5.00
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