Рэшфорд вырвал для «МЮ» победу над «Вест Хэмом»

В матче 23-го туре Премьер-лиги играли претенденты на еврокубковые места, «МЮ» и «Вест Хэм». Встреча прошла под противным зимним дождем и не изобиловала опасными моментами. За основных 90 минут соперники смогли пробить в створ лишь по два раза.

В первом тайме по шансу упустили Деклан Райс и Криштиану Роналду. После перерыва чудо-удар Фреда парировал голкипер, а Рафаэль Варан головой все же пробил мимо. В самой концовке Томаш Соучек очень опасно сбросил мяч, но партнеры не поддержали, Роналду не смог переиграть вратаря, а Давид де Хеа справился с коварным рикошетом.

«Сухая» ничья на мокром «Олд Траффорд» была отменена в компенсированное время, Маркус Рэшфорд получил мяч на грани офсайда и поверг публику в экстаз метким ударом.

1:0, «МЮ» выбил соперника с четвертого места.