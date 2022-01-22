Бывший партнёр Роналду: «Молодёжи надо учиться у него и не перечить, он для них - как папа»

Одной из причин недовольства Роналду является то, что некоторые из его нынешних партнеров по «Манчестер Юнайтед» не очень-то восприимчивы к его советам. Это раздражает опытнейшего футболиста, уже почти двадцать лет играющего на высочайшем уровне и повидавшего за свою карьеру все, что возможно.

А вот бывший партнер Роналду, французский нападающий Луи Саа. игравший с ним в середине нулевых в том же «МЮ», считает, что молодежь совершает большую ошибку - на самом деле им надо впитывать все, что говорит Роналду, как губка.

- Если у кого-то и есть право говорить в раздевалке все начистоту, напрямую, то это - Роналду. Многие из этих молодых игроков еще ничего не показали. Знаете, некоторым из них нужен хороший подзатыльник, как от отца. Они должны уважать его. Я не говорю, что он Бог, но Криштиану добился в футболе очень, очень многого. Он - один из лучших в истории. «Манчестер Юнайтед» должен бороться за трофеи, а Роналду знает, как никто другой, как это происходит. Если они не внимают тому, что он говорит им, то это совершенно ненормально. Они должны сидеть тихо и скромно, когда он говорит, - заявил Саа, слова которого приводит AS.