Рангник рассказал о состоянии Кавани

Рулевой «МЮ» Ральф Рангник поведал о состоянии центрального нападающего Эдинсона Кавани, получившего травму.

«Кавани пока не занимался с командой. Думаю, сегодня он может вернуться к тренировкам. После этого мы примем решение по его возможному участию в ближайших играх», - передает слова немецкого специалиста твиттер-аккаунт Squawka.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Эдинсон сыграл девять матчей и забил два мяча.

Ближайший поединок «красные дьяволы» проведут против лондонского «Вест Хэма» сегодня, 22 января. Стартовый свисток на «Олд Траффорд» прозвучит в 18:00 мск.