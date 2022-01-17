Главный тренер португальской сборной проигнорировал Роналду, выбирая тройку лучших игроков в 2021 году

Наставник португальской сборной Фернанду Сантуш проголосовал за тройку лучших футболистов минувшего года, однако при этом он проигнорировал главную португальскую звезду - Криштиану Роналду.

Вместо него Сантуш выбрал таких игроков, как Нголо Канте из «Челси», поставив его на первое место, затем его одноклубника Жоржиньо, наконец, на третье место Сантуш поставил Роберта Левандовски из «Баварии». В итоге именно Левандовски был признан лучшим игроком минувшего года.

Роналду является многократным обладателем «Золотого мяча» по самым разным версиям, также он внес важнейший вклад в победу португальской сборной на Евро-2016, которая стала первым крупным успехом португальцев на международных турнирах.