​Рангник: «Когда забиваешь на последних секундах, это лучший вид победы»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник дал комментарий после победы над «Вест Хэмом» (1:0), вырванной в компенсированное ко второму тайму время.

«Когда забиваешь на последних секундах, это лучший вид победы. Думаю, мы заслужили этот результат. Играя против «Вест Хэма», тебе нужно терпение. В концовке я хотел, чтобы мы отдавали передачи, а не просто били со всех позиций.

Команда выглядела хорошо физически, учитывая проведённый посреди недели матч. Мы знали, что сегодня нам потребуется терпение. Доволен тем, как мы отыгрывали в обороне. Рад, что три вышедших на замену игрока соорудили победный гол. Это делает его ещё более важным», - сказал Рангник Sky Sports.