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​Рангник: «Когда забиваешь на последних секундах, это лучший вид победы»

22 Января 2022 • 20:47 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
1:0
Вест Хэм
окончен

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник дал комментарий после победы над «Вест Хэмом» (1:0), вырванной в компенсированное ко второму тайму время.

«Когда забиваешь на последних секундах, это лучший вид победы. Думаю, мы заслужили этот результат. Играя против «Вест Хэма», тебе нужно терпение. В концовке я хотел, чтобы мы отдавали передачи, а не просто били со всех позиций.

Команда выглядела хорошо физически, учитывая проведённый посреди недели матч. Мы знали, что сегодня нам потребуется терпение. Доволен тем, как мы отыгрывали в обороне. Рад, что три вышедших на замену игрока соорудили победный гол. Это делает его ещё более важным», - сказал Рангник Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
22 Января 2022 в 21:02
А че ты будешь делать с гелевый, который опять не забил?. Это опять " проблема". .. Хе...
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