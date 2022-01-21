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Сразу двое игроков «Манчестер Юнайтед» готовы покинуть клуб прямо сейчас - и это не Роналду

21 Января 2022 • 23:22 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Вест Хэм
1.95 3.80 3.75
Через 17 ч. 47 мин.

Сразу двое футболистов хотят покинуть «Манчестер Юнайтед» немедленно, они устали от отсутствия должного количества игровой практики.

Это, как уточняет ESPN, оборонец Эрик Байи, а также французский нападающий Антони Марсьяль - на двоих они провели в этом сезоне лишь одиннадцать матчей.

Однако проблема в том, что у обоих игроков есть контракты с «МЮ», а клуб достаточно привередлив в выборе арендных опций - «МЮ» сдает в аренду футболистов лишь в те клубы, которые соглашаются выплачивать полный объем заработной платы игрока, а это не всем по карману.

Марсьяль выступает за команду с 2015 года, Байи - с 2016. Стоит отметить, что в последнее время в «МЮ» складывается не самая простая атмосфера, по многочисленным слухам, команду может покинуть также и форвард Криштиану Роналду, хотя, не исключено, что португалец использует этот ход в политических соображениях, пытаясь воздействовать на руководство клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Эрик Байи
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВЕСТ ХЭМ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
21 Января 2022 в 23:45
Гелевый хочет заняться политикой??... Неплохо... Там ему быстро уши подрежут... Без всякой замены... Хе-хе..
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22.01  18:00 Манчестер Юнайтед ... Вест Хэм 1.95 3.80 3.75
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