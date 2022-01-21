Сразу двое игроков «Манчестер Юнайтед» готовы покинуть клуб прямо сейчас - и это не Роналду

Сразу двое футболистов хотят покинуть «Манчестер Юнайтед» немедленно, они устали от отсутствия должного количества игровой практики.

Это, как уточняет ESPN, оборонец Эрик Байи, а также французский нападающий Антони Марсьяль - на двоих они провели в этом сезоне лишь одиннадцать матчей.

Однако проблема в том, что у обоих игроков есть контракты с «МЮ», а клуб достаточно привередлив в выборе арендных опций - «МЮ» сдает в аренду футболистов лишь в те клубы, которые соглашаются выплачивать полный объем заработной платы игрока, а это не всем по карману.

Марсьяль выступает за команду с 2015 года, Байи - с 2016. Стоит отметить, что в последнее время в «МЮ» складывается не самая простая атмосфера, по многочисленным слухам, команду может покинуть также и форвард Криштиану Роналду, хотя, не исключено, что португалец использует этот ход в политических соображениях, пытаясь воздействовать на руководство клуба.