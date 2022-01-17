«Манчестер Юнайтед» может уволить Рангника до конца сезона

«Манчестер Юнайтед» всерьёз задумывается над тем, чтобы назначить нового тренера до конца текущего сезона. По сообщениям Manchester Evening News, руководство клуба недовольно результатами, которые демонстрирует нынешний тренер команды Ральф Рангник. Более того, «манкунианцы» были бы рады назначить нового тренера как можно скорее.

Напомним, что главными претендентами на должность наставника «Манчестер Юнайтед» являются Эрик тен Хаг из «Аякса» и Маурисио Почеттино из «ПСЖ. Тем не менее, оба специалиста вряд ли покинут свои нынешние клубы посреди сезона.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в АПЛ. Имея в своём распоряжении два матча в запасе, клуб отстаёт от топ-4 на 5 очков.