Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» может уволить Рангника до конца сезона

17 Января 2022 • 17:48 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Вест Хэм
1.90 3.80 3.80
22.01 18:00

«Манчестер Юнайтед» всерьёз задумывается над тем, чтобы назначить нового тренера до конца текущего сезона. По сообщениям Manchester Evening News, руководство клуба недовольно результатами, которые демонстрирует нынешний тренер команды Ральф Рангник. Более того, «манкунианцы» были бы рады назначить нового тренера как можно скорее.

Напомним, что главными претендентами на должность наставника «Манчестер Юнайтед» являются Эрик тен Хаг из «Аякса» и Маурисио Почеттино из «ПСЖ. Тем не менее, оба специалиста вряд ли покинут свои нынешние клубы посреди сезона.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в АПЛ. Имея в своём распоряжении два матча в запасе, клуб отстаёт от топ-4 на 5 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВЕСТ ХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Underdog !
17 Января 2022 в 18:01
Конченые. Почему нельзя было оставить до конца сезона Каррика?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Января
18:24 · Англия. Премьер-лига
Поттер не возглавит «Эвертон»
18:17 · Англия. Премьер-лига
Мартинесу не разрешили совмещать работу в «Эвертоне» и сборной Бельгии
17:52 · Англия. Премьер-лига
​В АПЛ могут перенести ещё один матч, у «Бёрнли» уже 5 игр в запасе 2
17:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может уволить Рангника до конца сезона 1
17:41 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Лукаку не стоит выше других игроков»
17:14 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг официально завершил выступления на Кубке Африки
16:49 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» следующим летом хочет приобрести полузащитника «Астон Виллы» 1
16:42 · Англия. Премьер-лига
Мартинес может совмещать работу в сборной Бельгии и «Эвертоне»
16:35 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль не заинтересован в аренде в клубы АПЛ
15:51 · Англия. Премьер-лига
Ди Канио считает, что «Милан» совершит ошибку, если купит Байи
15:41 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» предлагает 24 миллиона евро за нападающего «Челси»
15:31 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш хочет зарплату как у самых высокооплачиваемых игроков «МЮ»
15:02 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг может вернуться в «Арсенал» с Кубка Африки
14:55 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Аталанты»: «Госенс не перейдёт в «Ньюкасл»
14:46 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» согласовал аренду нападающего из чемпионата Португалии
Все новости
Рекомендуем