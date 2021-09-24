​Сульшер высказался о влиянии Роналду на команду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу влияния на команду Криштиану Роналду.

«Мы знали, что Роналду окажет большое влияние на команду как на поле, так и за его пределами. Он по-прежнему очень профессионален. Дисциплина, которую Криштиану демонстрировал на протяжении всей своей команды, передалась партнёрам. Мы очень счастливы», - высказался Сульшер по ходу пятничной пресс-конференции.

После возвращения в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл три матча. В них звёздный португальский футболист отметился тремя результативными ударами.