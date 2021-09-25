​Роналду отреагировал на поражение «Манчестер Юнайтед»

В субботу «Манчестер Юнайтед» впервые в новом чемпионате проиграл. В родных стенах команда Уле Гуннара Сульшера уступила «Астон Вилле» с результатом 0:1. Вскоре после завершения поединка публикацию в «Инстаграме» сделал Криштиану Роналду.

«Это только начало, но в таком сильном соревновании, как Премьер-лига, на счету каждое очко! Мы должны немедленно отреагировать, встать на ноги и показать свою истинную силу», - написал Роналду в подписи к фотографии.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в Лиге чемпионов в среду, 29 сентября. В этот день команда Уле Гуннара Сульшера примет «Вильярреал».