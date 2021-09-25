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​Сульшер посетовал на судейство после поражения «Манчестер Юнайтед»

25 Сентября 2021 • 17:39 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
0:1
Астон Вилла
окончен

«Манчестер Юнайтед» в субботу огорчил армию своих фанатов домашним поражением от «Астон Виллы». После игры комментарий дал главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер.

«Очевидно, я разочарован, потому что в ситуации с голом был офсайд. Жаль, что было принято решение против нас.

Незабитый пенальти? Игроки «Астон Виллы» обходили Бруну Фернандеша и всё такое, мне это не понравилось. Бруну обычно хорош на пенальти, но, увы, на этот раз он не забил. Помешали ли ему соперники? Он силён морально и снова возьмётся бить пенальти.

Три поражения в четырёх последних играх? Конечно, поражения всегда вызывают беспокойство», - цитирует Сульшера BBC.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Snk6565
25 Сентября 2021 в 18:12
Когда ты уже про себя скажешь...ну не тянешь ты клуб, который мог бы вернуться в топ...но, видимо, уже без тебя
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