Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 178 Комментарии
Премьер-лига

​Сульшер считает, что «Манчестер Юнайтед» не дают пенальти из-за Клоппа

24 Сентября 2021 • 16:19 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
1.40 5.00 7.50
Через 19 ч. 29 мин.

Некоторое время назад Юрген Клопп высказался по поводу большого количества пенальти, которые судьи назначают в пользу «Манчестер Юнайтед». С тех пор «красные дьяволы» стали зарабатывать меньше одиннадцатиметровых. Рулевой команды Уле Гуннар Сульшер вспомнил о словах Юргена Клоппа, не называя его имени.

«В последних двух матчах мы должны были получить три пенальти. По ходу прошлого сезона некий тренер беспокоился о том, что мы часто получаем право на пробитие пенальти. Кажется, что после тех слов судьям стало сложнее назначать одиннадцатиметровые в ворота наших соперников», - высказался Сульшер на пятничной пресс-конференции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Юрген Клопп Уле Гуннар Сульшер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Promt Roman
24 Сентября 2021 в 17:52
Иди учиться у сиралекса, как рот использовать.
Id152079006
24 Сентября 2021 в 17:44
Сульшер, фильтруй базар!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
25.09  14:30 Манчестер Юнайтед ... Астон Вилла 1.4 5.2 7.4
25.09  14:30 Челси ... Манчестер Сити 2.65 3.4 2.7
25.09  17:00 Эвертон ... Норвич 1.62 4.3 5.4
25.09  17:00 Лестер ... Бёрнли 1.5 4.6 6.4
25.09  17:00 Уотфорд ... Ньюкасл 2.55 3.35 2.9
25.09  17:00 Лидс ... Вест Хэм 2.45 3.7 2.8
25.09  19:30 Брентфорд ... Ливерпуль 7.4 4.9 1.43
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Сентября
16:47 · Англия. Премьер-лига
​Сульшер высказался о влиянии Роналду на команду 1
16:40 · Англия. Премьер-лига
​Клопп назвал ориентировочные сроки восстановления Тьяго
16:19 · Англия. Премьер-лига
​Сульшер считает, что «Манчестер Юнайтед» не дают пенальти из-за Клоппа 2
14:46 · Англия. Премьер-лига
​В Англии спустя 36 лет могут снять запрет на распитие алкоголя на стадионах
12:49 · Англия. Премьер-лига
Эмерсон назвал причину ухода из «Челси»
12:30 · Англия. Премьер-лига
Очередной клуб АПЛ заявил об интересе к Ремзи
11:44 · Англия. Премьер-лига
Агент: «Наполи» хотел подписать Зинченко, но с де Лаурентисом договориться почти невозможно 2
11:37 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется Влаховичем
10:50 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Манчестер Сити» хотел купить Ананидзе»
10:14 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Астон Виллы» Бэйли пропустит 3 недели из-за травмы
09:52 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер: «Пока не разговаривал с другими клубами» 1
09:35 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»
08:53 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» интересуется Боуэном
23 Сентября
23:23 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» нацелился на лидера «Ньюкасла» слухи
22:58 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Лидса» Рафинья попал в сферу интересов ведущих клубов АПЛ слухи
Все новости
Рекомендуем