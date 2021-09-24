​Сульшер считает, что «Манчестер Юнайтед» не дают пенальти из-за Клоппа

Некоторое время назад Юрген Клопп высказался по поводу большого количества пенальти, которые судьи назначают в пользу «Манчестер Юнайтед». С тех пор «красные дьяволы» стали зарабатывать меньше одиннадцатиметровых. Рулевой команды Уле Гуннар Сульшер вспомнил о словах Юргена Клоппа, не называя его имени.

«В последних двух матчах мы должны были получить три пенальти. По ходу прошлого сезона некий тренер беспокоился о том, что мы часто получаем право на пробитие пенальти. Кажется, что после тех слов судьям стало сложнее назначать одиннадцатиметровые в ворота наших соперников», - высказался Сульшер на пятничной пресс-конференции.