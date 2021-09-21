Маттеус - о возвращении Роналду в «МЮ»: «Он вернулся в лучшую лигу мира»

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус высказался по поводу возвращения нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Напомним, что в стартовых трёх матчах за новую команду португалец забил четыре гола.

«Роналду вернулся в лучшую лигу мира и как он это сделал. В первых трёх матчах он забил четыре гола. Я понимаю, что ему предстояло принять непростое решение, но оно мне понравилось. Криштиану всё сделал правильно», - цитирует Маттеуса Daily Mail.

Напомним, что Роналду ранее выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Этим летом он вернулся на «Олд Траффорд», перейдя из «Ювентуса» за 15 миллионов евро. Его контракт рассчитан до середины 2023 года с возможностью продления ещё на год.