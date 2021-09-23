Эвра получил тренерскую лицензию

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра готов попробовать свои силы на тренерском поприще.

Известный в прошлом защитник публично анонсировал получение тренерской лицензии А в своём «Инстаграме»: «Выражаю огромную благодарность «Манчестер Юнайтед» за полученный опыт. Спасибо футболистам, которые часами выдерживали мои крики на тренировочном поле».

Патрис Эвра запомнился выступлениями за «Ювентус», «Марсель», «Монако» и некоторые другие клубы. Но наибольших успехов в карьере он добился именно с «красными дьяволами», выиграв за годы выступлений в АПЛ пять чемпионских титулов и один трофей Лиги чемпионов.