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Премьер-лига

Эвра получил тренерскую лицензию

23 Сентября 2021 • 14:57 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Астон Вилла
1.40 5.00 7.50
25.09 14:30

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра готов попробовать свои силы на тренерском поприще.

Известный в прошлом защитник публично анонсировал получение тренерской лицензии А в своём «Инстаграме»: «Выражаю огромную благодарность «Манчестер Юнайтед» за полученный опыт. Спасибо футболистам, которые часами выдерживали мои крики на тренировочном поле».

 

 

Патрис Эвра запомнился выступлениями за «Ювентус», «Марсель», «Монако» и некоторые другие клубы. Но наибольших успехов в карьере он добился именно с «красными дьяволами», выиграв за годы выступлений в АПЛ пять чемпионских титулов и один трофей Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Патрис Эвра
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