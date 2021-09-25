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Премьер-лига

«Манчестер Юнайтед» остался ни с чем, пропустив в концовке от «Астон Виллы»

25 Сентября 2021 • 16:41 Комментировать (18)
Манчестер Юнайтед
0:1
Астон Вилла
окончен

«Манчестер Юнайтед» впервые в сезоне проиграл в Премьер-лиге. Команда Уле Гуннара Сульшера принимала «Астон Виллу» и по ходу матча позволяла сопернику создавать неплохие моменты, хотя «красные дьяволы» выглядели лучше. Что касается голов, развязка случилась в самой концовке. После подачи углового Кортни Хаус выиграл воздух и открыл счет. Вскоре автор гола сыграл рукой у своих ворот, а Бруну Фернандеш с 11 метров запустил мяч над рамкой.

0:1, и «МЮ» находится в квартете лидеров. У бирмингемцев на три очка меньше.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла
    88' Хаус Кортни (0:1)
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон Варан Рафаэль Магуайр Гарри   67' (Линделоф Виктор (   67') Шоу Люк   29'   34' (Далот Диогу (   34') Мактоминай Скотт   82' (Кавани Эдинсон (   82') Фред Сантос   77' Гринвуд Мэйсон Фернандеш Бруну Погба Поль Роналду Криштиану
Запасные: Марсьяль Антони Ван де Бек Донни Матич Неманья Хитон Том Лингард Джесси Санчо Джедон
Мартинес Эмилиано Конса Эзри Хаус Кортни Мингс Тайрон Кэш Мэтти   90' Макгинн Джон   66' Рамси Джакоб   86' (Арчер Камерон (   86') Соарес Дуглас Таргетт Мэтт Ингс Дэнни   78' (Буэндия Эмилиано (   78') Уоткинс Олли
Запасные: Янг Эшли Стир Джед Эль-Гази Анвар Чуквуэмека Карни Богард Ламар Накамба Марвелус Траоре Бертран
25 сентября. Стадион "Олд Траффорд".

 

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Манчестер Юнайтед Астон Вилла
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Комментарии (18)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
25 Сентября 2021 в 18:22
Вилла вполне себе заслуженно увезла три очка с Траффорда, хорошо наварились на продаже Джека и при это точечно усилились во всех позициях. Манюня совсем раскисла (это ещё МЮ пока что не встречался с топами) надеюсь ОГС не задержится на посту долго, а для Рона конфетно-букетный период закончился...
CELTIC FROST
25 Сентября 2021 в 17:34
Смотрю, некоторые латентные поклонники МЮ уже оставили здесь свои якобы уничижительные комменты. Предсказуемо)) Ну, у алекса 1972-го хоть чуть отлегло от сэрца, будзэт полэгча агарозд перекапывать и кое-чей плакат цылавац)
Sergo
25 Сентября 2021 в 17:56
Sergo
25 Сентября 2021 в 17:53
Если бы тока цылавац... Эта типографская картинка с рыжей аргентинской мордашкой на ней натерпелась и видела многое...
CELTIC FROST
25 Сентября 2021 в 17:32
А вот это уже похоже на кризис. Выплывет ли из этой глубины рыбак? Есть сомнения. Увы, куда больше шансов, что и этот сезон будет лишь сезоном борьбы за трофеи без их получения. Хотелось бы ошибиться, но... С КЛ уже попрощались, продолжение последовало и в чемпе.
ингерман
25 Сентября 2021 в 17:13
«Манчестер Юнайтед» остался ни с чем...
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ай пачиму ни с чем.. остался без очка.. хворосту с ржавым не привыкать.. )))
Не лох
25 Сентября 2021 в 17:13
Криш не забил,странно
Милка
25 Сентября 2021 в 17:36
А должен был?
Nebarsabarsenet
25 Сентября 2021 в 17:08
Понятно, что защита подлагивала, но менять надо было Гринвуда - не видел ни поля, ни партнёров и менять не на Кавани, а скорее на того же Лингарда и в самом начале второго тайма. А вообще, как сглазили, пасы в никуда, удары в никуда, все отскоки и выносы сопернику. Я бы результат назвал логичным. Кстати, с характером у команды как-то слабовато.
Artur_one
25 Сентября 2021 в 17:38
Хорошая аналитика, ты мне напоминаешь Политикэксперта, когда КриРо в Юве играл, также обычно расписывал, кого на кого нужно менять. Мне кажется ты сделал бы хорошо для МЮ, если бы вошел в аналитический штаб у них
ингерман
25 Сентября 2021 в 16:55
ай сюльскъяер слабовац как тренер.. пора кришти делац играющим тренером тады манюня можец быть и войдец в число топов апосля манчестер-силы и ливерка.. )))
ARTUR
25 Сентября 2021 в 16:53
Жуть полная ,Господи до чего же тупые футболеры, в первом тайме 5 раз били за один штурм по воротам Вилы ,и всегда!!!перед ударом падал защитник ,ну замахнись и на запахе обойди ,мать твою !!!неее тупицы так же лупили ,Гринвуд упорно игнорировал партнёров , тупица Сульшер медитировал на трибуне ,хотя ещё после первого тайма нужно было менять обоих напов .Кавани бегал бегал за чухмориком но тот таки засадил бошкой. Днище. А говорят что Барса плохо играет ,да она офигенно играет ))) уверен что у Сульшера это последний сезон.
CELTIC FROST
25 Сентября 2021 в 17:29
Правда в том, что и Барса играет плохо, и Сульшер уперся в потолок и не может прыгнуть выше головы.
Alex1972
25 Сентября 2021 в 16:49
Гелевый решил пойти по пути Месси и отдать пробить пеналь другому... Хе.. Не прокатило... А походу он вообще был на поле???... Он на деле доказал, что он "лучше" Месси... А-ха-ха-ха...
Platinum9
25 Сентября 2021 в 16:58
Гоблин, ты ещё носки Лионелю не достирал, так что не тявкай
Platinum9
25 Сентября 2021 в 16:58
Гоблин, ты ещё носки Лионелю не достирал, так что не тявкай
Nebarsabarsenet
25 Сентября 2021 в 17:11
Решил поступить по-джентльменски, зря. А путь Месси - в никуда. Да, на деле уже доказал, что лучше, правильно подметил, молодец. Тепереь можешь пофапать на любимый замызганный плакатик)))
Милка
25 Сентября 2021 в 17:37
И то тебе не так, и это не этак…
Шо такой злой? Бульба померзла?
Misha_diablo_football
25 Сентября 2021 в 18:13
похоже что редакторы ЕФ сглазили его(после статьи сравнивающею двух великих после 3-4 игр (!) в клубных футболках) МЮ уже две встречи проигрывает не забивая ни одного мяча...
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