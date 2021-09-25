«Манчестер Юнайтед» остался ни с чем, пропустив в концовке от «Астон Виллы»

«Манчестер Юнайтед» впервые в сезоне проиграл в Премьер-лиге. Команда Уле Гуннара Сульшера принимала «Астон Виллу» и по ходу матча позволяла сопернику создавать неплохие моменты, хотя «красные дьяволы» выглядели лучше. Что касается голов, развязка случилась в самой концовке. После подачи углового Кортни Хаус выиграл воздух и открыл счет. Вскоре автор гола сыграл рукой у своих ворот, а Бруну Фернандеш с 11 метров запустил мяч над рамкой.
0:1, и «МЮ» находится в квартете лидеров. У бирмингемцев на три очка меньше.
Протокол игры
|88' Хаус Кортни (0:1)
Де Хеа Давид • Уан-Биссака Аарон • Варан Рафаэль • Магуайр Гарри 67' ( Линделоф Виктор ( 67') • Шоу Люк 29' 34' ( Далот Диогу ( 34') • Мактоминай Скотт 82' ( Кавани Эдинсон ( 82') • Фред Сантос • 77'Гринвуд Мэйсон • Фернандеш Бруну • Погба Поль • Роналду Криштиану
Запасные: Марсьяль Антони • Ван де Бек Донни • Матич Неманья • Хитон Том • Лингард Джесси • Санчо Джедон
Мартинес Эмилиано • Конса Эзри • Хаус Кортни • Мингс Тайрон • Кэш Мэтти • 90'Макгинн Джон • 66'Рамси Джакоб 86' ( Арчер Камерон ( 86') • Соарес Дуглас • Таргетт Мэтт • Ингс Дэнни 78' ( Буэндия Эмилиано ( 78') • Уоткинс Олли
Запасные: Янг Эшли • Стир Джед • Эль-Гази Анвар • Чуквуэмека Карни • Богард Ламар • Накамба Марвелус • Траоре Бертран
25 сентября. Стадион "Олд Траффорд".
25 Сентября 2021 в 17:53
Если бы тока цылавац... Эта типографская картинка с рыжей аргентинской мордашкой на ней натерпелась и видела многое...
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ай пачиму ни с чем.. остался без очка.. хворосту с ржавым не привыкать.. )))
Шо такой злой? Бульба померзла?