«Манчестер Юнайтед» остался ни с чем, пропустив в концовке от «Астон Виллы»

«Манчестер Юнайтед» впервые в сезоне проиграл в Премьер-лиге. Команда Уле Гуннара Сульшера принимала «Астон Виллу» и по ходу матча позволяла сопернику создавать неплохие моменты, хотя «красные дьяволы» выглядели лучше. Что касается голов, развязка случилась в самой концовке. После подачи углового Кортни Хаус выиграл воздух и открыл счет. Вскоре автор гола сыграл рукой у своих ворот, а Бруну Фернандеш с 11 метров запустил мяч над рамкой.

0:1, и «МЮ» находится в квартете лидеров. У бирмингемцев на три очка меньше.