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Премьер-лига

Роналду обошёл Месси в списке Forbes

22 Сентября 2021 • 00:01 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
1.40 5.00 7.50
25.09 14:30

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира в обновленном рейтинге Forbes. Примечательно, что португалец сдвинул с первой строчки Лионеля Месси.

Эксперты посчитали, что Криштиану в этом году заработает около 130 миллионов евро, 25% из которых будут выплачены за рекламные соглашения. У аргентинского игрока эта сумма составит лишь 115 миллионов, 35 из которых от рекламы. Падение Месси в списке объясняется его переходом в «ПСЖ», где он будет получать гораздо меньше пассивной прибыли, чем в «Барселоне».

Отметим, что Роналду сотрудничает с такими известными брендами как Nike и Clear. Более того, сам футболист выпускает различную продукцию под личной торговой маркой CR7. Также португалец ведет самый крупный аккаунт в «Инстаграм», на который подписано свыше 346 миллионов пользователей.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси
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