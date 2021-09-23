Роналду в свои 36 лет развил самую высокую скорость в команде

Криштиану Роналду после возвращения на «Олд Траффорд» удивляет не только своими бомбардирскими задатками, но и различными статистическими показателями. Удивительно, но 36-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» развил самую высокую скорость на две команды в матче с «Вест Хэмом» на прошедший выходных.

Как свидетельствует британский таблоид The Sun, Роналду однажды выдал забег с максимальной скоростью 32,5 км/час. Никто из футболистов, принимающих участие в той игре, не повторил результат обладателя пяти «Золотых мячей». На втором месте расположился Аарон Ван-Биссака (31,8 км/час), а третьим по этому показателю стал Люк Шоу (30,9 км/час).

Напомним, что в активе Криштиану четыре забитых мяча в трех стартовых матчах манкунианцев после возвращения.