«МЮ» не проигрывает на выезде в АПЛ 29 матчей подряд

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Вест Хэм» в рамках пятого тура АПЛ со счётом (2:1). Данный гостевой матч стал для команды Сульшера уже 29-м, в котором она не проигрывает.

Серия началась в феврале 2020 года, когда «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Челси» со счётом 2:0. С того момента манкунианцы ни разу не проигрывали в рамках выездного матча АПЛ. Это является абсолютным рекордом турнира.

Напомним, что после пяти туров АПЛ команда Сульшера набрала 13 очков и делит первое-второе место с «Ливерпулем». В следующем туре «Манчестер Юнайтед» дома предстоит сыграть с «Астон Виллой».