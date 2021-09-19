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Премьер-лига

«МЮ» не проигрывает на выезде в АПЛ 29 матчей подряд

19 Сентября 2021 • 18:48 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
1.38 5.30 7.70
25.09 14:30

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Вест Хэм» в рамках пятого тура АПЛ со счётом (2:1). Данный гостевой матч стал для команды Сульшера уже 29-м, в котором она не проигрывает.

Серия началась в феврале 2020 года, когда «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Челси» со счётом 2:0. С того момента манкунианцы ни разу не проигрывали в рамках выездного матча АПЛ. Это является абсолютным рекордом турнира.

Напомним, что после пяти туров АПЛ команда Сульшера набрала 13 очков и делит первое-второе место с «Ливерпулем». В следующем туре «Манчестер Юнайтед» дома предстоит сыграть с «Астон Виллой».

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Манчестер Юнайтед
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