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Премьер-лига

Криштиану Роналду забил в третьем матче подряд за «МЮ»

19 Сентября 2021 • 17:27 Комментировать (5)
Манчестер Юнайтед
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Астон Вилла
1.38 5.30 7.70
25.09 14:30

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забивает в каждом матче после своего возвращения в стан манкунианцев. Сегодня жертвой португальца стал «Вест Хэм», с которым команда Сульшера встречается в рамках пятого тура АПЛ.

Роналду откликнулся на передачу Бруну Фернандеша и со второй попытки переиграл вратаря «Вест Хэма» Лукаша Фабианьски. Ранее португалец оформил дубль в ворота «Ньюкасла» и забил гол «Янг Бойзу» в Лиге чемпионов.

Напомним, что Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Этим летом он вернулся на «Олд Траффорд» из «Ювентуса» за 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
19 Сентября 2021 в 18:10
Гелевый, Золотая рыбка твоя.... Это тебе не Италия, где за каждый чих пенали ставят... Бедный.... Хе-хе...
A1r1bor
19 Сентября 2021 в 18:25
Умник, напиши сколько твой божек за ПСЖ положил?
Snk6565
19 Сентября 2021 в 17:58
Вот гному икается))))
Deathzetk
19 Сентября 2021 в 18:06
не гному, а здешним гномофилам)))
Ниче-себе
19 Сентября 2021 в 17:45
лючий)
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