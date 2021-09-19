Криштиану Роналду забил в третьем матче подряд за «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забивает в каждом матче после своего возвращения в стан манкунианцев. Сегодня жертвой португальца стал «Вест Хэм», с которым команда Сульшера встречается в рамках пятого тура АПЛ.

Роналду откликнулся на передачу Бруну Фернандеша и со второй попытки переиграл вратаря «Вест Хэма» Лукаша Фабианьски. Ранее португалец оформил дубль в ворота «Ньюкасла» и забил гол «Янг Бойзу» в Лиге чемпионов.

Напомним, что Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Этим летом он вернулся на «Олд Траффорд» из «Ювентуса» за 15 миллионов евро.