Вратарь «МЮ» Хендерсон хочет зимой уйти в аренду

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон намерен зимой уйти в аренду в другой клуб, передаёт The Sun. По данным источника, игрок хочет получать больше игровой практики и считает, что переход в другую команду ему поможет в этом.

Напомним, что Хендерсон является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В сезоне 2019/20 он выступал на правах аренды за «Шеффилд Юнайтед» и обратил на себя внимание родного клуба.

В прошлом сезоне на его счету 26 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 23 гола. В нынешней кампании он пока на поле не появлялся. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до середины 2025 года.