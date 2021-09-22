Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 247 Комментарии
Премьер-лига

Вратарь «МЮ» Хендерсон хочет зимой уйти в аренду

22 Сентября 2021 • 09:40 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
1.40 5.00 7.50
25.09 14:30

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон намерен зимой уйти в аренду в другой клуб, передаёт The Sun. По данным источника, игрок хочет получать больше игровой практики и считает, что переход в другую команду ему поможет в этом.

Напомним, что Хендерсон является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В сезоне 2019/20 он выступал на правах аренды за «Шеффилд Юнайтед» и обратил на себя внимание родного клуба. 

В прошлом сезоне на его счету 26 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 23 гола. В нынешней кампании он пока на поле не появлялся. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до середины 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Сентября
12:45 · Англия. Премьер-лига
Нуну: «Кейн – часть «Тоттенхэма», слухи о переходе в «Манчестер Сити» остались в прошлом»
12:24 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Ливерпуль» следят за Асенсио
12:03 · Англия. Премьер-лига
Варан - о Роналду: «Пусть лучше он играет за нас, чем против»
11:53 · Англия. Премьер-лига
Ривалдо - о новичке «Манчестер Сити» 18-летнем Каики: «Он сможет стать важным футболистом в команде»
10:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» отклонил предложение «Боруссии» по поводу трансфера воспитанника
10:15 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хотел купить одного из лидеров «Челси»
10:13 · Англия. Премьер-лига
Тухель рассказал, когда Менди вернется в общую группу
09:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» намерен продлить контракт с тремя ключевыми игроками
09:40 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «МЮ» Хендерсон хочет зимой уйти в аренду
09:29 · Англия. Кубок лиги
Гвардиола - об Акинфенве: Легендарный нападающий 2
09:03 · Англия. Премьер-лига
Хамес согласился перейти в катарский чемпионат
09:01 · Англия. Премьер-лига
Гуллит назвал игрока, которому стоит вручить «Золотой мяч» 3
08:51 · Англия. Кубок лиги
Фил Джонс попал в заявку «МЮ» впервые за год
08:40 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» попытается подписать Марсьяля бесплатно 1
08:34 · Англия. Премьер-лига
Мать Роналду: «Хочу увидеть Криштиану в «Спортинге», прежде чем умру»
Все новости
Рекомендуем