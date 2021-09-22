Парлор: «Салах более важный футболист для «Ливерпуля», чем Роналду для «Манчестер Юнайтед»

Экс-хавбек «Арсенала» Рэй Парлор высказался на тему камбэка Криштиану Роналду обратно в АПЛ.

«Отлично осознаю, какое значение имеет возвращение португальца в Премьер-лигу. Но мой выбор на стороне Салаха. Главное отличие между ними в возрасте. Статистика египтянина не менее убедительная, чем цифры Роналду. Он более важный футболист для «Ливерпуля», чем Роналду для «Манчестер Юнайтед», - цитирует Парлора Talksport.

Бывший «канонир» также высмеял всех скептиков, сомневавшихся в том, что КриРо сможет в свои годы заиграть в АПЛ на топ-уровне.

Напомним, что у португальца 4 гола на счету в трёх стартовых играх за «красных дьяволов».