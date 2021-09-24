Нападающий «Астон Виллы» Бэйли пропустит 3 недели из-за травмы

Нападающий «Астон Виллы» Леон Бэйли получил травму, из-за которой не сможет помочь своей команде в ближайших матчах. Об этом сообщил главный тренер команды Дин Смит.

«У Леона растяжение, из-за чего мы не сможем рассчитывать на него в ближайшие 3 недели. Скорее всего, он вернется на поле уже после перерыва на матчи сборных», - цитирует Смита Daily Mail.

Напомним, что Бэйли стал игроком «Астон Виллы» этим летом, перейдя из «Байера» за 32 миллиона евро. Его контракт с английским клубом рассчитан до середины 2025 года.

В составе новой команды он сыграл три матча, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.