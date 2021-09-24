Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 223 Комментарии
Премьер-лига

Нападающий «Астон Виллы» Бэйли пропустит 3 недели из-за травмы

24 Сентября 2021 • 10:14 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
1.40 5.00 7.50
25.09 14:30

Нападающий «Астон Виллы» Леон Бэйли получил травму, из-за которой не сможет помочь своей команде в ближайших матчах. Об этом сообщил главный тренер команды Дин Смит.

«У Леона растяжение, из-за чего мы не сможем рассчитывать на него в ближайшие 3 недели. Скорее всего, он вернется на поле уже после перерыва на матчи сборных», - цитирует Смита Daily Mail.

Напомним, что Бэйли стал игроком «Астон Виллы» этим летом, перейдя из «Байера» за 32 миллиона евро. Его контракт с английским клубом рассчитан до середины 2025 года.

В составе новой команды он сыграл три матча, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла Леон Бэйли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Сентября
10:50 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Манчестер Сити» хотел купить Ананидзе»
10:14 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Астон Виллы» Бэйли пропустит 3 недели из-за травмы
09:52 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер: «Пока не разговаривал с другими клубами»
09:35 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»
08:53 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» интересуется Боуэном
23 Сентября
23:23 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» нацелился на лидера «Ньюкасла» слухи
22:58 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Лидса» Рафинья попал в сферу интересов ведущих клубов АПЛ слухи
22:21 · Англия. Чемпионшип
С «Дерби» будет снято ещё 9 очков 1
21:57 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» включится в борьбу за полузащитника «Реала» 2 слухи
21:16 · Англия. Премьер-лига
Роналду в свои 36 лет развил самую высокую скорость в команде 4
20:26 · Англия. Премьер-лига
Фонсека признался, что не возглавил «Тоттенхэм» из-за Паратичи
19:24 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн прокомментировал слухи о возможном переходе Рюдигера в «Баварию»
17:57 · Англия. Премьер-лига
Макманаман не верит в трансфер Холанна в «Ливерпуль»
17:13 · Англия. Премьер-лига
Уилшер: «Дайте мне шанс!» 2
15:56 · Англия. Кубок лиги
Капитан «Вест Хэма» вспомнил о последней гостевой победе над «Манчестер Юнайтед» 1
Все новости
Рекомендуем