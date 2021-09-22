«Барселона» попытается подписать Марсьяля бесплатно

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может покинуть свой нынешний клуб, передаёт Eurosport. По данным источника, игрок может уйти на правах свободного агента, так как его контракт истекает в июне 2022 года.

Сообщается, что на Марсьяля претендует «Барселона», которая хочет подписать француза бесплатно. Каталонцы нуждаются в атакующих игроках и нападающий «Манчестер Юнайтед» сможет усилить линию атаки клуба.

Напомним, что Марсьяль стал игроком «МЮ» в 2015 году, перейдя из «Монако» за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл в четырёх матчах АПЛ, суммарно проведя на поле всего 99 минут.