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Премьер-лига

«Барселона» попытается подписать Марсьяля бесплатно

22 Сентября 2021 • 08:40 Комментировать (1)
Кадис
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Барселона
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23.09 23:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может покинуть свой нынешний клуб, передаёт Eurosport. По данным источника, игрок может уйти на правах свободного агента, так как его контракт истекает в июне 2022 года.

Сообщается, что на Марсьяля претендует «Барселона», которая хочет подписать француза бесплатно. Каталонцы нуждаются в атакующих игроках и нападающий «Манчестер Юнайтед» сможет усилить линию атаки клуба.

Напомним, что Марсьяль стал игроком «МЮ» в 2015 году, перейдя из «Монако» за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл в четырёх матчах АПЛ, суммарно проведя на поле всего 99 минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
CELTIC FROST
22 Сентября 2021 в 12:09
Стремление сделать вот это "усиление" говорит о очень многом. Был бы рад, если бы этот "вечно перспективный" недоАнри ушел из МЮ. и прихватил бы еще парочку таких же безучастных товарищей.
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