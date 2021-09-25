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Премьер-лига

Роналду - в старте «Манчестер Юнайтед» на матч с «Астон Виллой»

25 Сентября 2021 • 14:03 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:1
Астон Вилла
окончен

В матче шестого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» примет бирмингемскую «Астон Виллу». Наставник «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер назвал стартовый состав команды на поединок.

С первых минут за манкунианцев сыграют: де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу, Фред, Мактоминей, Гринвуд, Фернандеш, Погба, Роналду.

Матч начнется в 14:30 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

Перед этим поединком «Манчестер Юнайтед» с 13 очками занимает третье место в таблице АПЛ, а «Астон Вилла» (7) идет десятой.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Астон Вилла
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