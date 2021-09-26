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Премьер-лига

​Бруну Фернандеш обратился к фанатам «Манчестер Юнайтед»

26 Сентября 2021 • 12:57 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
0:1
Астон Вилла
окончен

«Манчестер Юнайтед» в субботу уступил дома «Астон Вилле» (0:1), а Бруну Фернандеш не забил пенальти в концовке. Португалец посредством публикации в «Инстаграме» обратился к болельщикам.

«Никто не расстроен и разочарован больше, чем я, из-за незабитого пенальти и поражения. Я всегда брал на себя ответственность и принимал давление в такие моменты. На этот раз я потерпел неудачу. Но я встретил этот вызов с такими же амбициями и ответственностью, как и в случаях, когда мяч оказывался в сетке.

Критика – часть футбола. Я научился жить с ней и даже использую её, чтобы никогда не прекращать совершенствоваться», - написал Фернандеш.

Бруну отметил, что продолжит пробивать пенальти без какого-либо страха. Также португалец поблагодарил болельщиков на поддержку.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Комментарии (2)
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ARTUR
26 Сентября 2021 в 14:35
Надо было таки дать бить челу который их уже забил столько что не догнать никому ))
Alex1972
26 Сентября 2021 в 14:03
Гелевый больше не даст тебе их бить... Ну, может один раз... Хе...
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