​Бруну Фернандеш обратился к фанатам «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в субботу уступил дома «Астон Вилле» (0:1), а Бруну Фернандеш не забил пенальти в концовке. Португалец посредством публикации в «Инстаграме» обратился к болельщикам.

«Никто не расстроен и разочарован больше, чем я, из-за незабитого пенальти и поражения. Я всегда брал на себя ответственность и принимал давление в такие моменты. На этот раз я потерпел неудачу. Но я встретил этот вызов с такими же амбициями и ответственностью, как и в случаях, когда мяч оказывался в сетке.

Критика – часть футбола. Я научился жить с ней и даже использую её, чтобы никогда не прекращать совершенствоваться», - написал Фернандеш.

Бруну отметил, что продолжит пробивать пенальти без какого-либо страха. Также португалец поблагодарил болельщиков на поддержку.