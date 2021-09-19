Лингард ведёт переговоры с «МЮ» по поводу нового контракта

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продлить контракт со своим нынешним клубом, передаёт журналист Фабрицио Романо. По данным источника, отец футболиста ведёт переговоры с «МЮ» по поводу нового соглашения.

Сам Лингард хочет остаться в клубе, так как ранее он отклонил предложение «Вест Хэма». Его нынешнее соглашение с «МЮ» рассчитано до середины 2022 года.

Напомним, что Лингард является «Манчестер Юнайтед». Сегодня его гол принёс клубу победу в выездном матче против «Вест Хэма» (2:1). Он вышел на замену на 73-й минуте, а на 89-й забил гол, ставший победным в этой встрече.