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Премьер-лига

Лингард ведёт переговоры с «МЮ» по поводу нового контракта

19 Сентября 2021 • 19:15 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
1.38 5.30 7.70
25.09 14:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продлить контракт со своим нынешним клубом, передаёт журналист Фабрицио Романо. По данным источника, отец футболиста ведёт переговоры с «МЮ» по поводу нового соглашения.

Сам Лингард хочет остаться в клубе, так как ранее он отклонил предложение «Вест Хэма». Его нынешнее соглашение с «МЮ» рассчитано до середины 2022 года.

Напомним, что Лингард является «Манчестер Юнайтед». Сегодня его гол принёс клубу победу в выездном матче против «Вест Хэма» (2:1). Он вышел на замену на 73-й минуте, а на 89-й забил гол, ставший победным в этой встрече. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джесси Лингард
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