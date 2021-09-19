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Премьер-лига

Сульшер: «Роналду и Фернандеш должны работать вместе»

19 Сентября 2021 • 20:00 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
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25.09 14:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (2:1). В составе «МЮ» голами в этой встрече отметились Криштиану Роналду и Джесси Лингард.

«Бруну и Криштиану должны работать вместе. Статистика Роналду? Меня это не удивляет, он работает в своём стиле. Также я очень рад за Лингарда. У него был непростой период после матча с «Янг Бойз», однако сегодня он всем ответил», - цитирует Сульшера Sky Sports.

Напомним, что «МЮ» после пяти туров АПЛ набрал 13 очков и делит первое-второе место с «Ливерпулем». В следующем туре команда Сульшера сыграет дома с «Астон Виллой».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Бруну Фернандеш Джесси Лингард
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