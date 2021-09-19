Сульшер: «Роналду и Фернандеш должны работать вместе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (2:1). В составе «МЮ» голами в этой встрече отметились Криштиану Роналду и Джесси Лингард.

«Бруну и Криштиану должны работать вместе. Статистика Роналду? Меня это не удивляет, он работает в своём стиле. Также я очень рад за Лингарда. У него был непростой период после матча с «Янг Бойз», однако сегодня он всем ответил», - цитирует Сульшера Sky Sports.

Напомним, что «МЮ» после пяти туров АПЛ набрал 13 очков и делит первое-второе место с «Ливерпулем». В следующем туре команда Сульшера сыграет дома с «Астон Виллой».