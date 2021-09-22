Варан - о Роналду: «Пусть лучше он играет за нас, чем против»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался по поводу своего одноклубника Криштиану Роналду, который этим летом вернулся на «Олд Траффорд».

«Криштиану является примером для всех нас. Он прирождённый победитель и невероятный профессионал. Пусть лучше он играет за нас, чем против. Его практически невозможно остановить, он всегда забивает много голов», - цитирует Варана Mundo Deportivo.

Напомним, что португалец в этом сезоне сыграл три матча в составе «Манчестер Юнайтед» и забил четыре гола. Ранее Варан и Роналду вместе выступали в составе «Реала», вместе с которым четырежды становились победителями Лиги чемпионов.