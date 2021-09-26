​Шервуд считает, что Роналду помешал Фернандешу забить пенальти

В субботнем матче чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Астон Вилле» со счётом 0:1. В концовке Бруну Фернандеш мог принести «красным дьяволам» ничью, но он не реализовал пенальти, пробив выше рамки. Ситуацию прокомментировал английский тренер Тим Шервуд.

«Мы никогда не видели, чтобы Фернандеш пробивал с пенальти над перекладиной. Обычно он ждёт, пока вратарь упадёт, а затем катит мяч в другой угол.

Это случилось из-за давления. Фернандеш понимал, что рядом находится главный футболист команды. Это исказило его мышление. У него был только один шанс пробить пенальти, и мы видели, как он им воспользовался», - сказал Шервуд Sky Sports.